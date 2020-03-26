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В суд подано заявление с требованием обязать жительницу Пензы вернуть маткапитал

10:40 | 26.03.2020 | Общество

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Пенза, 26 марта 2020. PenzaNews. Прокурор Ленинского района Пензы Тагир Мустафин обратился в суд с заявлением о возложении на местную жительницу обязанности вернуть средства материнского капитала в размере 349 тыс. 829 рублей.

В суд подано заявление с требованием обязать жительницу Пензы вернуть маткапитал. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, ранее женщина обратилась в отделение Пенсионного фонда России по Пензенской области с заявлением о распоряжении средствами маткапитала на улучшение жилищных условий.

«Вместе с заявлением в фонд она представила нотариально заверенное обязательство, согласно которому должна была зарегистрировать часть построенного с использованием средств господдержки жилого дома в собственность детей. Однако данное обязательство ею выполнено не было. После получения поддержки женщина продала жилой дом и распорядилась денежными средствами по своему усмотрению», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что тем самым были нарушены права детей.

«Заявление находится на рассмотрении», — уточнила Светлана Артамонова.

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