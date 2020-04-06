Пензенский губернатор ознакомился с работой волонтеров в период самоизоляции Общество

Пенза, 6 апреля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ознакомился с работой волонтеров, которые оказывают помощь жителям региона, соблюдающим режим самоизоляции в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

Фото: Pnzreg.ru

Он посетил штабы, организованные на базе региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева в здании администрации Пензы, а также на базе исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Читайте также

Иван Белозерцев провел встречу с руководителями телерадиокомпаний

Добровольцы пояснили, каким образом организована работа по обращениям граждан, которым необходима помощь с покупкой и доставкой продуктов и медикаментов.

Глава региона положительно оценил усилия волонтеров и предложил тиражировать этот опыт в муниципальных образованиях Пензенской области.

«Сегодня наша общая задача не допустить распространение коронавируса. Нужно как можно больше людей предупредить, обследовать и оказать необходимую помощь», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба регионального правительства.