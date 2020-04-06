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Пензенский губернатор ознакомился с работой волонтеров в период самоизоляции

20:02 | 06.04.2020 | Общество

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Пенза, 6 апреля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ознакомился с работой волонтеров, которые оказывают помощь жителям региона, соблюдающим режим самоизоляции в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

Пензенский губернатор ознакомился с работой волонтеров в период самоизоляции

Фото: Pnzreg.ru

Он посетил штабы, организованные на базе региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева в здании администрации Пензы, а также на базе исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ).

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Добровольцы пояснили, каким образом организована работа по обращениям граждан, которым необходима помощь с покупкой и доставкой продуктов и медикаментов.

Глава региона положительно оценил усилия волонтеров и предложил тиражировать этот опыт в муниципальных образованиях Пензенской области.

«Сегодня наша общая задача не допустить распространение коронавируса. Нужно как можно больше людей предупредить, обследовать и оказать необходимую помощь», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба регионального правительства.

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