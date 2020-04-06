Иван Белозерцев провел встречу с руководителями телерадиокомпаний Общество

Пенза, 6 апреля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев проинформировал руководителей ГТРК «Пенза», телерадиокомпании «Наш Дом» и медиахолдинга «Экспресс» о мерах, принимаемых в регионе в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

Фото: Pnzreg.ru

«Самая сложная ситуация была в первое время, когда было необходимо очень оперативно принимать решения, пересматривать работу, отлаживать механизмы по контролю за прибывающими из-за рубежа, определять меры реагирования системы здравоохранения», — сказал Иван Белозерцев в ходе встречи, состоявшейся в областном правительстве в понедельник, 6 апреля.

По его словам, изначально считалось, что коронавирус опасен для людей старше 65 лет.

«Однако сегодня мы видим, что болеют люди всех возрастов, в том числе и молодые», — отметил он.

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Губернатор пояснил, что на случай неблагоприятного развития ситуации предусмотрено развертывание резервных коек, приобретение медоборудования и обеспечение больниц запасами кислорода.

Иван Белозерцев предложил как можно больше информировать людей о необходимости соблюдения мер профилактики и режима самоизоляции, а также о поддержке малого и среднего бизнеса.

В связи с этим он попросил обратить особое внимание на содержание эфира.

«От того, что показывают на телеэкране, зависит многое. Сейчас сложный период. Вы можете помочь людям его пройти», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.