Стало известно, куда зареченцам обращаться в нерабочее время для экстренного выезда из ЗАТО Общество

Заречный, 12 апреля 2020. PenzaNews. Жители Заречного Пензенской области при необходимости экстренного выезда из города в период с 18.00 до 9.00 должны обращаться в МКУ «Управление гражданской защиты» лично или по телефону. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

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«При себе иметь паспорт», — отмечается в тексте.

В нем напоминается, что в закрытом административно-территориальном образовании вводятся дополнительные ограничения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019): с 13 по 30 апреля выезд граждан из ЗАТО и въезд в город будет осуществляться при наличии согласования с местной администрацией.

По последним данным, в Заречном Пензенской области подтверждено два случая коронавируса.

К 13 апреля планируется подготовить 80 коек на базе инфекционного корпуса МСЧ №59 для лечения пациентов с COVID-19.