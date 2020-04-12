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АКТУАЛЬНО В России за последние сутки подтверждено 2 тыс. 186 новых случаев коронавируса, в Пензенской области — ни одного

Стало известно, куда зареченцам обращаться в нерабочее время для экстренного выезда из ЗАТО

13:24 | 12.04.2020 | Общество

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Заречный, 12 апреля 2020. PenzaNews. Жители Заречного Пензенской области при необходимости экстренного выезда из города в период с 18.00 до 9.00 должны обращаться в МКУ «Управление гражданской защиты» лично или по телефону. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

Стало известно, куда зареченцам обращаться в нерабочее время для экстренного выезда из ЗАТО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«При себе иметь паспорт», — отмечается в тексте.

В нем напоминается, что в закрытом административно-территориальном образовании вводятся дополнительные ограничения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019): с 13 по 30 апреля выезд граждан из ЗАТО и въезд в город будет осуществляться при наличии согласования с местной администрацией.

По последним данным, в Заречном Пензенской области подтверждено два случая коронавируса.

К 13 апреля планируется подготовить 80 коек на базе инфекционного корпуса МСЧ №59 для лечения пациентов с COVID-19.

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