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В Пензе вышел в свет второй номер журнала «Хранители истории»

09:35 | 13.04.2020 | Общество

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Пенза, 13 апреля 2020. PenzaNews. Второй номер журнала «Хранители истории. Архивная служба Пензенской области», вышедший в свет в апреле, включает в себя четыре рубрики и восемь статей.

В Пензе вышел в свет второй номер журнала «Хранители истории»

Фото: Penzakom.pnzreg.ru

Первая рубрика посвящена истории архивной службы региона. Из нее читатели могут узнать о работе госархива в годы Великой Отечественной войны и о трудностях, с которыми сталкивались сотрудники при комплектовании архива. Отдельно описана работа архивистов по организации выставок, лекций и изданию научно-популярных изданий.

В рубрике «Публикация документов» размещена статья о пензенских донорах, основанная на воспоминаниях работников медицинских служб в 1941–1945 годов. В ней описано, кто и в каких количествах сдавал кровь на пензенской станции переливания, как она доставлялась на фронт, а также о том, какая боевая техника была построена на средства, собранные донорами.

В рубрике «Обзоры архивных фондов и коллекций» представлена информация на основе личного архива Серафима Кузнецова, который работал с небольшими перерывами в системе архивных учреждений Пензенской области с 1928 по 1966 годы, а также был участником Великой Отечественной войны. Вниманию читателей предложен обзор архивных документов, касающихся эвакуации населения в период 1941–1945 годов.

Рубрика «Новости, события, информация» посвящена значимым мероприятиям, проводимым в сфере архивного дела в регионе, а также рабочим будням архивистов, сообщается на сайте комитета по делам архивов Пензенской области.

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