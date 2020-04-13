Жители Пензенской области стали чаще нарушать режим самоизоляции Общество

Пенза, 13 апреля 2020. PenzaNews. Жители Пензенской области стали чаще нарушать режим самоизоляции с минувшего четверга, 9 апреля. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«На прошлой неделе, начиная с четверга, [...] пошло расслабление [...] некоторых наших граждан, которые стали понемногу выходить на улицу. Это неправильно», — сказал он в ходе прямого эфира в Instagram в понедельник, 13 апреля.

По словам Ивана Белозерцева, среди тех, кто не считал нужным следовать требованию о самоизоляции, есть заразившиеся коронавирусом.

В связи с этим он призвал жителей Пензенской области соблюдать ограничения, введенные на территории региона.

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Губернатор особо обратил внимание на то, что новая коронавирусная инфекция COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) выявляется не только у представителей старшего поколения, но и у молодых людей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области действует режим повышенной готовности, который введен в связи с угрозой распространения COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

С 31 марта по 30 апреля предусмотрена самоизоляция большинства граждан. Жителям можно выходить из дома в ближайший магазин, аптеку, выгуливать собак и выносить мусор.

По состоянию на 13 апреля в регионе зарегистрировано 84 случая заражения коронавирусом. Выздоровела одна женщина. Один мужчина скончался.