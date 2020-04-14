EN
22:31:32 Вторник, 14 апреля
Коронавирус Дольщики Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В России зарегистрировано более 21 тыс. случаев заражения коронавирусом, в Пензенской области — 84

Пензенский губернатор не исключил переноса празднования Дня Победы из-за коронавируса

17:55 | 14.04.2020 | Общество

Печать

Пенза, 14 апреля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев не исключил переноса мероприятий, запланированных в регионе в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, с 9 мая на другую дату в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

Пензенский губернатор не исключил переноса празднования Дня Победы из-за коронавируса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Если эпидситуация не позволит, мы не будем рисковать здоровьем людей, тем более вы знаете, какое количество граждан собирается в составе «Бессмертного полка», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в круглом зале областного правительства во вторник, 14 апреля.

Иван Белозерцев добавил, что решение о проведении или переносе праздничных мероприятий будет приниматься «в зависимости от обстановки».

При этом он подчеркнул, что подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы продолжается, несмотря на то, что репетиции в привычном формате не проводятся.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в Пензенской области зарегистрировано 84 случая заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

По последним данным, выздоровели четыре пациента, один скончался.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области пока не планируют разрешать работать салонам красоты и СТО В пензенских магазинах начали снижать цены на имбирь, выросшие на фоне коронавируса
В Пензе пятеро пациентов с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ Работы по восстановлению электроснабжения в Пензе пока не завершены — мэрия
В Пензе планируется регулярно проводить онлайн-брифинги на тему поддержки бизнеса Мельниченко вошел в совет при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement