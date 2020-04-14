Пензенский губернатор не исключил переноса празднования Дня Победы из-за коронавируса Общество

Пенза, 14 апреля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев не исключил переноса мероприятий, запланированных в регионе в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, с 9 мая на другую дату в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

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«Если эпидситуация не позволит, мы не будем рисковать здоровьем людей, тем более вы знаете, какое количество граждан собирается в составе «Бессмертного полка», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в круглом зале областного правительства во вторник, 14 апреля.

Иван Белозерцев добавил, что решение о проведении или переносе праздничных мероприятий будет приниматься «в зависимости от обстановки».

При этом он подчеркнул, что подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы продолжается, несмотря на то, что репетиции в привычном формате не проводятся.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в Пензенской области зарегистрировано 84 случая заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

По последним данным, выздоровели четыре пациента, один скончался.