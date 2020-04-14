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Белозерцев заявил, что протоколы на нарушителей самоизоляции будут составлять в их же интересах

19:59 | 14.04.2020 | Общество

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Пенза, 14 апреля 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан, не соблюдающих режим самоизоляции, будут составляться в том числе «в интересах самих же этих людей».

Белозерцев заявил, что протоколы на нарушителей самоизоляции будут составлять в их же интересах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Все-таки большинство граждан понимают эту меру, в целом нормально к этому относятся, переживают за свое здоровье. [...] Есть те, которые нарушают самоизоляцию. Вот это плохо», — сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), которая состоялась в круглом зале областного правительства во вторник, 14 апреля.

Иван Белозерцев добавил, что «всем сложно», однако пока одни соблюдают действующие в регионе ограничения, другие выходят «погреться на солнышке» и «подышать свежим воздухом».

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«Конечно, мы будем меры в этом плане ужесточать. [...] Сотрудники правительства Пензенской области периодически будут заступать для патрулирования улиц вместе с работниками полиции и Росгвардии для того, чтобы проводить профилактическую работу с гражданами, которые грубо нарушают режим самоизоляции», — пояснил губернатор.

Он уточнил, что в отношении тех, кто «праздно расхаживает» по улицам, будут составлены протоколы.

«Мы будем это делать в интересах самих же этих людей, которые нарушают, и в интересах тех людей, которые находятся сегодня в изоляции», — подчеркнул Иван Белозерцев.

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