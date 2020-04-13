Пензенских чиновников привлекут к составлению протоколов за нарушение самоизоляции Общество

Пенза, 13 апреля 2020. PenzaNews. Чиновники будут задействованы в патрулировании улиц на территории Пензенской области с целью привлечения к административной ответственности граждан, не соблюдающих требование о самоизоляции в рамках режима повышенной готовности, который объявлен в регионе в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Я дал поручение: вместе с сотрудниками полиции будут нести службу или патрулирование государственные служащие Пензенской области, имеющие право составлять протоколы [...] за нарушение режима самоизоляции. Ничего личного», — сказал глава региона в ходе совещания, которое прошло в формате видеоконференции и транслировалось в его аккаунте в Instagram.

Иван Белозерцев отметил, что данная мера необходима, поскольку одни жители Пензенской области соблюдают требование о самоизоляции, а другие «не выдерживают и выходят на улицу».

«Убедительно прошу не делать этого. [...] Пожалуйста, находитесь дома, в самоизоляции», — призвал он пензенцев.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области действует режим повышенной готовности, который введен в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

С 31 марта по 30 апреля предусмотрена самоизоляция большинства граждан. Жителям можно выходить из дома в ближайший магазин, аптеку, выгуливать собак и выносить мусор.

3 апреля губернатор Иван Белозерцев утвердил перечень должностных лиц исполнительных органов государственной власти Пензенской области, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».