EN
14:39:13 Понедельник, 20 апреля
Коронавирус Дольщики Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В России зарегистрировано более 47 тыс. случаев заражения коронавирусом, в Пензенской области — 165

В Пензе более 3 тыс. человек получили региональные выплаты к 75-летию Великой Победы

11:36 | 20.04.2020 | Общество

Печать

Пенза, 20 апреля 2020. PenzaNews. 3 тыс. 342 человека получили в Пензе единовременные региональные выплаты в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне на общую сумму 18 млн. рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В Пензе более 3 тыс. человек получили региональные выплаты к 75-летию Великой Победы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны перечислено по 10 тыс. рублей.

Выплаты в размере 5 тыс. рублей получили лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.

Кроме того, по 5 тыс. рублей выплачено лицам, имеющим удостоверение о праве на меры социальной поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Новости партнеров
Читайте также
Власти Заречного подтвердили первую смерть от коронавируса В Пензенской области наблюдается рост числа госпитализированных с подозрением на коронавирус
В Пензенской области на 92-м году жизни умер ветеран пожарной охраны Николай Баичкин В Пензенской области автомобиль с подростками врезался в дерево, один юноша погиб
Пензенские власти сообщили о шестом пациенте, выздоровевшем после коронавируса В Пензе вступил в силу приговор по делу о ДТП, в котором пострадал ребенок
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement