В Пензе более 3 тыс. человек получили региональные выплаты к 75-летию Великой Победы Общество

Пенза, 20 апреля 2020. PenzaNews. 3 тыс. 342 человека получили в Пензе единовременные региональные выплаты в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне на общую сумму 18 млн. рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

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Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны перечислено по 10 тыс. рублей.

Выплаты в размере 5 тыс. рублей получили лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.

Кроме того, по 5 тыс. рублей выплачено лицам, имеющим удостоверение о праве на меры социальной поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.