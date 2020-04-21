Разрешения на выезд из Заречного будут выдавать в «Союзе» Общество

Заречный, 21 апреля 2020. PenzaNews. Оформление специальных разрешений на выезд из Заречного Пензенской области и въезд в город в период действия ограничений, введенных в рамках режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), будет осуществляться в спортивно-культурном комплексе «Союз» с предстоящей среды, 22 апреля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

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В нем поясняется, что такое решение принято по причине начала реконструкции центрального парка культуры и отдыха «Заречье» — действующий в настоящее время алгоритм предусматривает возможность заполнения заявления в здании зала игровых автоматов на территории ЦПКиО.

Образцы заявлений для юридических и физических лиц по-прежнему размещены в разделе «Коронавирус».