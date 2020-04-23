УФАС признало сговором действия перевозчиков при повышении платы за проезд в Пензе Общество

Пенза, 23 апреля 2020. PenzaNews. Управление ФАС России по Пензенской области, которое ранее возбудило два дела по признакам нарушения частными перевозчиками антимонопольного законодательства при повышении стоимости проезда в Пензе летом 2019 года, пришло к выводу о наличии сговора между конкурентами.

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«Установленные по делу обстоятельства свидетельствовали о том, что компании-перевозчики действовали единообразно и синхронно, что указывало на достижение и реализацию картельного соглашения», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления ФАС России в четверг, 23 апреля.

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В нем уточняется, что в рамках одного дела нарушением п. 1 ч. 1 ст. 11 федерального закона «О защите конкуренции» признаны действия обществ с ограниченной ответственностью «Меркурий», «Корпорация «Дилижанс» и «Транспортная компания «Дилижанс»; в рамках другого — организаций «Меркурий», «Меркурий-авто-6», «Компания «Дилижанс», «ТК «Дилижанс», «Автокомбинат» и индивидуального предпринимателя Лады Румянцевой.

«За данные нарушения компании-перевозчики будут привлечены к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 14.32 КоАП РФ «Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности», — поясняется в тексте.