EN
18:05:33 Четверг, 23 апреля
Коронавирус Дольщики Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В России зарегистрировано около 63 тыс. случаев заражения коронавирусом, в Пензенской области — 211

УФАС признало сговором действия перевозчиков при повышении платы за проезд в Пензе

17:17 | 23.04.2020 | Общество

Печать

Пенза, 23 апреля 2020. PenzaNews. Управление ФАС России по Пензенской области, которое ранее возбудило два дела по признакам нарушения частными перевозчиками антимонопольного законодательства при повышении стоимости проезда в Пензе летом 2019 года, пришло к выводу о наличии сговора между конкурентами.

УФАС признало сговором действия перевозчиков при повышении платы за проезд в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установленные по делу обстоятельства свидетельствовали о том, что компании-перевозчики действовали единообразно и синхронно, что указывало на достижение и реализацию картельного соглашения», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления ФАС России в четверг, 23 апреля.

Читайте также

В Пензе чиновники обсудили с Кривозубовым и Фоминым работу общественного транспорта

В нем уточняется, что в рамках одного дела нарушением п. 1 ч. 1 ст. 11 федерального закона «О защите конкуренции» признаны действия обществ с ограниченной ответственностью «Меркурий», «Корпорация «Дилижанс» и «Транспортная компания «Дилижанс»; в рамках другого — организаций «Меркурий», «Меркурий-авто-6», «Компания «Дилижанс», «ТК «Дилижанс», «Автокомбинат» и индивидуального предпринимателя Лады Румянцевой.

«За данные нарушения компании-перевозчики будут привлечены к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 14.32 КоАП РФ «Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности», — поясняется в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
Жителей Пензы призвали не откладывать оплату квитанций за отопление и горячую воду В Пензе 95-летнему ветерану вручен паспорт гражданина России
В Пензенской области индекс промпроизводства за I квартал 2020 года составил 106,1% В Пензе выписали двух пациентов, выздоровевших после коронавируса
Долги перед «ЭнергосбыТ Плюс» в Пензе достигли почти 2 млрд. рублей Производство яиц в Пензенской области по итогам I квартала выросло более чем на 11%
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement