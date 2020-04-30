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В Пензе состоялось торжественное мероприятие «Под Знаменем Победы»

13:36 | 30.04.2020 | Общество

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Пенза, 30 апреля 2020. PenzaNews. Торжественное мероприятие «Под Знаменем Победы» состоялось у монумента воинской и трудовой славы пензенцев в четверг, 30 апреля.

В Пензе состоялось торжественное мероприятие «Под Знаменем Победы»

Фото: Pnzreg.ru

Его провели в память о событиях 75-летней давности, когда советские воины водрузили на крыше здания Рейхстага в Берлине штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который впоследствии стал официальным Знаменем Победы.

В мероприятии приняли участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин, глава города Пензы Владимир Мутовкин, мэр Андрей Лузгин, представители общественных организаций и объединений патриотической направленности.

Обращаясь к присутствующим, Иван Белозерцев отметил, что в наступательной операции Красной армии на территории Берлина принимали участие уроженцы региона, которые оставили на стенах Рейхстага надпись «А мы из Пензы!»

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«Эти слова сопровождают каждого из нас на протяжении всей жизни. Это гордость за наших земляков, гордость за нашу страну, гордость за нашу Великую Победу», — сказал губернатор.

В продолжение мероприятия состоялась церемония передачи в муниципальные районы и городские округа Пензенской области более 300 копий Знамени Победы, которые должны быть установлены на зданиях школ.

После этого официальные лица заступили на вахту памяти у монумента воинской и трудовой славы пензенцев, сообщает пресс-служба облправительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области действует режим повышенной готовности, который введен в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. В период по 30 апреля в регионе запрещено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. Предусмотрена самоизоляция большинства граждан.

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