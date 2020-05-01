Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Праздником весны и труда Общество

Пенза, 1 мая 2020. PenzaNews. Глава Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин поздравил жителей города с Праздником весны и труда, который отмечается 1 мая.

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«Первомай — любимый всеми поколениями народный праздник, наполненный солнечным светом и теплом, отмеченный особым чувством солидарности, объединяющий всех тех, кто своими руками, своим трудом создает будущее родного Отечества. Этот праздник дарит нам особый душевный подъем и пробуждает жизненную энергию. Сплоченной работой, заботой о родном крае, любовью к своему дому, неравнодушным, ответственным подходом и заинтересованностью в реальном результате мы создаем завтрашний день и благополучие нашей Родины», — отметил он.

Владимир Мутовкин выразил уверенность в том, что свойственные пензенцам трудолюбие, целеустремленность, упорство в достижении целей будут и впредь способствовать развитию города.

Он пожелал жителям Пензы крепкого здоровья, мира, добра, счастья, благополучия, новых идей и праздничного настроения.

«Пусть труд каждого будет востребован и оценен по достоинству! Пусть позитивная энергия всегда поддерживает вас в работе! Успехов в труде на благо развития и процветания Пензы, Сурского края и России!» — сказал глава города.