В Пензе открыт дачный сезон Общество

Пенза, 1 мая 2020. PenzaNews. Сезон дачных перевозок стартовал в Пензе в пятницу, 1 мая.

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«Движение автобусов организовано по 21 сезонному маршруту в количестве 32 единиц согласно утвержденному расписанию. По информации управления транспорта и связи города Пензы, подвижной состав вышел в полном объеме по всем направлениям», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии.

В администрации Пензы отметили, что в утренние часы наполняемость транспорта варьировалась от 3 до 32%.

Комментируя меры, принимаемые для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в мэрии пояснили, что проводятся предрейсовые медицинские осмотры водителей, кондукторов и диспетчеров, пассажирам предлагается обработать руки дезинфицирующим средством, на остановках работают волонтеры, которые раздают маски и листовки.

«После каждого рейса водителями на конечных остановках осуществляется дезинфекция салонов специальными средствами», — добавили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 11 мая предусмотрена самоизоляция граждан.

С 1 мая разрешены поездки на дачные участки. Жители региона должны носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте, и соблюдать дистанцию до других лиц не менее полутора метров.