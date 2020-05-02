В Пензе около 150 чиновников будут патрулировать улицы до середины мая Общество

Пенза, 2 мая 2020. PenzaNews. Около 150 муниципальных служащих будут патрулировать улицы Пензы совместно с сотрудниками полиции в первой половине мая в рамках режима повышенной готовности, который введен в регионе в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

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«Главная цель — контроль за соблюдением жителями ограничений на передвижение и режима самоизоляции. Нарушителям напоминают о необходимости оставаться дома и ограничить контакты, а при неотложном выходе из дома — носить маску и соблюдать дистанцию», — сказали в мэрии.

В пресс-службе добавили, что в 24 точках города чиновники, работники городских учреждений и волонтеры раздают прохожим памятки, посвященные профилактическим мерам.

«Также продолжается проверка деятельности объектов торговли и сферы услуг в условиях самоизоляции», — пояснили в администрации Пензы.