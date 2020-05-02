На реконструкцию парка в Заречном из бюджета города направят 15 млн. рублей Общество

Заречный, 2 мая 2020. PenzaNews. 15 млн. рублей будет направлено на реконструкцию центрального парка культуры и отдыха «Заречье» в Заречном Пензенской области из бюджета города в дополнение к 85 млн. рублей федеральных средств, которые город получил за победу во всероссийском конкурсе проектов благоустройства. Об этом сообщил глава ЗАТО Олег Климанов в ходе посещения ЦПКиО в субботу, 2 мая.

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По его словам, также свои средства планируют вложить предприниматели, заинтересованные в развитии данной территории.

Олег Климанов подчеркнул, что реализация проекта кардинально изменит внешний вид парка в лучшую сторону, и каждый горожанин сможет там найти себе занятие по душе.

«На первом этапе реконструкции, который будет выполнен в этом году, планируется сделать и универсальную спортивную площадку, и воркаут, и места для отдыха маленьких детей и взрослых жителей. Предприниматели будут организовывать аттракционы, фудкорт. В парке будет где отдохнуть, выпить чашку кофе. Я думаю, что всем должно понравиться», — цитирует главу Заречного пресс-служба мэрии.