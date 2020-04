View this post on Instagram

Уважаемые зареченцы, есть хорошая новость. Мы приступили к реновации нашего Центрального парка. Это серьезный проект по обновлению одного из любимых мест отдыха горожан. До 1 сентября здесь предстоит выполнить большой объем работ. Поэтому уже в конце этой недели основная часть парка (от зала игровых автоматов до бывшего открытого бассейна) должна стать строительной площадкой. Подготовительные работы начались как раз с ограждения той части парка, где начнутся строительные работы. Прошу вас с пониманием отнестись ко временным неудобствам. Зато уже осенью мы сможем отдыхать в обновленном, современном и комфортном парке. В центральной части парка полностью изменится планировка. На месте бывшего бассейна появится зона питания (фудкорт), напротив кафе «Пингвин» - фонтан без чаши, так называемый сухой фонтан. Старые аттракционы рядом с залом игровых автоматов будут демонтированы. На их месте оборудуют современные игровые площадки для детей разных возрастов. Реконструкция ЦПКиО стала возможна благодаря победе Заречного во Всероссийском конкурсе Минстроя России на лучший проект создания комфортной городской среды. За победу в конкурсе наш город получил из федерального бюджета 85 миллионов рублей. Деньги целевые и ни на какие другие цели использованы быть не могут. Кроме этого в реновации финансово будут участвовать предприниматели, которые заинтересованы в развитии бизнеса на этой территории и подписали соглашение. В конце недели в ЦПКиО начнутся земляные работы по прокладке коммуникаций.