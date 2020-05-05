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В Пензе проведена очередная дезинфекция общественных мест

17:44 | 05.05.2020 | Общество

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Пенза, 5 мая 2020. PenzaNews. Очередная дезинфекция общественных мест проведена в Пензе во вторник, 5 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Пензе проведена очередная дезинфекция общественных мест. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Специальным раствором обработаны общественные площадки, остановочные павильоны в центре города, в отдаленных районах, а также территория пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко», — пояснили в мэрии.

В пресс-службе добавили, что раствор, который используется для дезинфекции общественных пространств, безопасен для людей и животных.

«Его действие сохраняется в течение 30 дней», — уточнили в администрации Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 11 мая предусмотрена самоизоляция граждан.

По последним данным, в регионе зарегистрировано 569 случаев заражения COVID-19, 193 человека выздоровели, восемь пациентов умерли.

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