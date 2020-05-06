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В Пензе дачные автобусы за три дня перевезли более 6 тыс. пассажиров

15:31 | 06.05.2020 | Общество

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Пенза, 6 мая 2020. PenzaNews. 6 тыс. 272 пассажира воспользовались дачными автобусами в Пензе с 1 по 3 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Пензе дачные автобусы за три дня перевезли более 6 тыс. пассажиров. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Наполняемость транспортных средств не превышала 50% от номинальной вместимости», — отметили в мэрии.

В пресс-службе добавили, что все меры профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 были соблюдены в полном объеме.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 11 мая предусмотрена самоизоляция граждан.

С 1 мая разрешены поездки на дачные участки. Жители региона должны носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте, и соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров.

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