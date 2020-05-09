В Пензенской области режим самоизоляции продлен по 17 мая Общество

Пенза, 9 мая 2020. PenzaNews. Период, в течение которого жители Пензенской области обязаны соблюдать самоизоляцию из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, продлен по 17 мая. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора №27 от 16 марта «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно тексту документа, в течение следующей недели будут сохранены ранее установленные ограничения. По-прежнему будет запрещено проведение массовых мероприятий, ограничено посещение кладбищ и церквей, приостановлена деятельность заведений общепита и магазинов по продаже непродовольственных товаров.

«Руководителям исполнительных органов государственной власти Пензенской области до 12 мая 2020 года внести предложения по поэтапному снятию ограничительных мероприятий в курируемых сферах деятельности», — говорится в постановлении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта предусмотрена самоизоляция граждан.

С 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте.