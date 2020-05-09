Представители власти возложили цветы к монументу воинской и трудовой славы пензенцев Общество

Пенза, 9 мая 2020. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин, глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко и другие официальные лица возложили цветы к монументу воинской и трудовой славы пензенцев.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Несмотря на то, что торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за коронавируса отложены на более поздний срок, а проведение массовых мероприятий в регионе запрещено, они собрались у памятника в одно время.

Представители власти почтили память павших минутой молчания. Затем прозвучал гимн России, и раздались оружейные залпы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта предусмотрена самоизоляция граждан.

С 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте.