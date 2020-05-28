Владимиру Колокольцеву предлагается присвоить звание «Почетный гражданин Пензенской области» Общество

Пенза, 28 мая 2020. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин Пензенской области» предлагается присвоить главе МВД России, уроженцу города Нижнего Ломова Владимиру Колокольцеву. Проект соответствующего постановления Законодательного собрания опубликован на сайте регионального парламента в четверг, 28 мая.

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«За особые заслуги перед Пензенской областью и ее населением присвоить звание «Почетный гражданин Пензенской области» Колокольцеву Владимиру Александровичу», — говорится в проекте постановления.

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Согласно представленным материалам, с инициативой о присвоении звания выступил совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Пензенской области, возглавляемый Василием Гуськовым. Общественная организация обратилась с соответствующим ходатайством, датированным 16 января 2020 года, к губернатору Ивану Белозерцеву.

В свою очередь глава региона 10 февраля направил наградной материал председателю Законодательного собрания Пензенской области Валерию Лидину для рассмотрения данного вопроса региональным парламентом.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», ближайшая сессия запланирована на 10 июня.