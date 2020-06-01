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Пензенский губернатор поручил начать подготовку к параду Победы и акции «Бессмертный полк»

11:11 | 01.06.2020 | Общество

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Пенза, 1 июня 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил членам регионального оргкомитета «Победа» начать подготовку к параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и акции «Бессмертный полк», которые планируется провести 24 июня и 26 июля соответственно.

Пензенский губернатор поручил начать подготовку к параду Победы и акции «Бессмертный полк». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Я прошу оргкомитет областной приступить к подготовке [...] мероприятий», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в режиме видеоконференцсвязи в понедельник, 1 июня.

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Иван Белозерцев добавил, что заседание оргкомитета «Победа» следует организовать в ближайшие день-два.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проведение торжеств, запланированных в России на 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Великой Победы, было отложено на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

26 мая президент РФ Владимир Путин объявил, что военные парады в честь юбилейной даты будут проведены в Москве и других городах страны 24 июня. Согласно указу главы государства №345 от 29 мая, этот день определен как нерабочий с сохранением зарплаты.

Шествие «Бессмертного полка» планируется организовать 26 июля.

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