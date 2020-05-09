В Пензе к 75-летию Победы восстановлен танк Т-34, простоявший на постаменте около 40 лет Общество

Пенза, 9 мая 2020. PenzaNews. Танк Т-34, который был выпущен в 1946 году, в 1981-м водружен на постамент у пензенского краеведческого музея в память о вкладе жителей региона в фонд обороны страны во время Великой Отечественной войны, а в июле 2019-го снят с него по инициативе губернатора Ивана Белозерцева, восстановлен к 75-летию Победы.

Фото: Pnzreg.ru

Работы проводились на литейно-механическом заводе «МашСталь», где танк был разобран на узлы и агрегаты.

Многие детали не подлежали ремонту, поэтому их пришлось искать в других регионах или изготавливать заново. Свой вклад в восстановление Т-34 внесли специалисты около 20 пензенских предприятий. Кроме того, к работе привлекались эксперты по танковому машиностроению. В итоге машину удалось поставить на ход.

Также обновлен ее внешний вид. Теперь на танке виднеется надпись «Пенза мстит!» в память о подвиге уроженца села Наровчат Героя Советского Союза Александра Милюкова, чей экипаж в разгар боев на Курской дуге во время танковой дуэли уничтожил немецкую «Пантеру». На пушке размещено семь звезд — по числу вражеских танков, подбитых экипажем Александра Милюкова.

Предполагалось, что восстановленный в Пензе танк Т-34 примет участие в торжествах, посвященных 75-летию Великой Победы, но из-за ограничений, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, они отложены на неопределенный срок.

По словам Ивана Белозерцева, машина обязательно проследует впереди колонны участников шествия «Бессмертный полк», которое будет организовано в Пензе, как только это позволят условия.