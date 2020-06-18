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Белозерцев поздравил Львову-Белову с получением гранта в 27 млн. рублей

12:25 | 18.06.2020 | Общество

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Пенза, 18 июня 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил исполнительного директора автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи» Марию Львову-Белову с получением президентского гранта в размере более 27 млн. рублей.

Белозерцев поздравил Львову-Белову с получением гранта в 27 млн. рублей

Фото: Pnzreg.ru

«Поздравляю Вас со значимым событием. Вы выиграли самый большой грант в Российской Федерации. Ваш проект блестящий, больше в России таких нет. Работа проведена огромная. Аттестационная комиссия учитывала все, понимая, что арт-поместье «Новые берега» нужно достроить», — сказал Иван Белозерцев в ходе встречи с Марией Львовой-Беловой, состоявшейся в правительстве региона в четверг, 18 июня.

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В свою очередь руководитель НКО сообщила, что средства гранта будут направлены на создание площадки для проведения фестивалей и других мероприятий на открытом воздухе, а также на обустройство территории для занятий спортом людей с ограниченными возможностями здоровья и на открытие интерактивных теплиц.

«И самое главное, грант позволит нам развивать инклюзивные сервисы, чтобы к нам приезжали специалисты из других регионов и обучались», — пояснила она.

Также Мария Львова-Белова попросила Ивана Белозерцева оказать содействие в расширении территории арт-поместья «Новые берега» в селе Богословка.

«Мы обязательно поможем», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

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