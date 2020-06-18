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В банке «Кузнецкий» в продаже появились монеты, посвященные Великой Победе

13:47 | 18.06.2020 | Общество

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Пенза, 18 июня 2020. PenzaNews. Монеты, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, появились в продаже в пензенском банке «Кузнецкий».

В банке «Кузнецкий» в продаже появились монеты, посвященные Великой Победе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, серебряная монета с изображением звезды одной из башен Московского Кремля (с позолоченными элементами) и ленты медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» на фоне праздничного салюта и архитектурных силуэтов Москвы имеет форму круга диаметром 39 мм, ее номинал — 3 рубля, масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 грамма, проба сплава — 925.

«Монета отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе», — уточнили в банке.

В пресс-службе добавили, что в наличии имеются также наборы, в которые входят монета из серии «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» номиналом 10 рублей и 19 монет из серии «Оружие Великой Победы (конструкторы оружия)» номиналом 25 рублей, отчеканенные на Московском монетном дворе.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 ноября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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