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Зоопарк Пензы возобновит работу с 20 июня

17:39 | 19.06.2020 | Общество

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Пенза, 19 июня 2020. PenzaNews. Зоопарк Пензы, который был вынужден приостановить свою работу в марте 2020 года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, возобновит деятельность с предстоящей субботы, 20 июня. Об этом говорится в сообщении, размещенном в аккаунтах учреждения в социальных сетях.

Зоопарк Пензы возобновит работу с 20 июня. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«При посещении зоопарка необходимо соблюдать ряд условий и требований», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что посетители должны иметь маски и соблюдать социальную дистанцию.

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«Ограничения количества посетителей на территории зоопарка нет», — подчеркивается в сообщении.

В нем также обращается внимание на то, что все павильоны на территории зверинца закрыты, однако большинство животных находятся в летних вольерах.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму.

Действие ряда ограничений продлено по 30 июня.

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