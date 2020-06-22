В Сосновке установлены памятники летчикам, погибшим во время войны при крушении самолетов Общество

Пенза, 22 июня 2020. PenzaNews. Памятники летчикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны при крушении двух боевых самолетов, установлены на территории села Сосновка Бессоновского района Пензенской области.

Фото: реготделение Поискового движения России

Кроме того, на въезде в населенный пункт размещен информационный знак.

Работы проведены в рамках проекта «Наследники победителей», реализуемого на средства президентского гранта.

По информации регионального отделения Поискового движения России, ранее были известны фамилии только двух летчиков, захороненных на территории села: членов экипажа 6-й гвардейской штурмовой авиационной запорожской дивизии гвардии-майора Ивана Старосельцева и Сергея Кузнецова, погибших при воздушной катастрофе на Ил-2 8 марта 1944 года. Один из памятников установлен на месте их захоронения.

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В ходе работы над проектом активисты также узнали информацию о двух других захоронениях. Установлены имена погибших летчиков 694-го штурмового авиационного полка 257-й отдельной смешанной авиационной дивизии: техника-лейтенанта Александра Аладьева и младшего лейтенанта Глеба Штильке, погибших при воздушной катастрофе на Ил-2 14 января 1944 года. На месте их захоронения тоже появился памятник.

Помимо этого, установлено имя Сергея Гребнева, умершего от ран 17 декабря 1946 года.

Ожидается, что всего в ходе реализации проекта «Наследники победителей» поисковики откроют семь памятников летному составу, погибшему на территории Пензенской области в годы Великой Отечественной войны, и десять информационных знаков.