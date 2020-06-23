В Пензе пройдет акция «Звон Победы» Общество

Пенза, 23 июня 2020. PenzaNews. Акция «Звон Победы» состоится в Пензе 24 июня — в день, когда в Москве и ряде других городов России будут организованы военные парады в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, ровно в полдень зазвенят церковные колокола, будут включены сирены на предприятиях, начнут сигналить автомобилисты.

Всем желающим предлагается присоединиться к акции.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проведение торжеств, запланированных в России на 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Великой Победы, было отложено на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

26 мая президент РФ Владимир Путин объявил, что военные парады в честь юбилейной даты будут проведены в Москве и других городах страны 24 июня. Согласно указу главы государства №345 от 29 мая, этот день определен как нерабочий с сохранением зарплаты.

15 июня губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что парад в Пензе 24 июня проводить не будут.