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Парад в Пензе 24 июня проводить не будут

09:28 | 15.06.2020 | Общество

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Пенза, 15 июня 2020. PenzaNews. Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне не будет проводиться в Пензе 24 июня. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Парад в Пензе 24 июня проводить не будут. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ради сохранения здоровья людей 24 июня мы не будем проводить парад. Перенесем его проведение на более поздний срок», — сказал он в ходе совещания в режиме видеоконференции в понедельник, 15 июня.

Глава региона добавил, что главное на данный момент — «двигаться по пути снятия ограничений».

«Я думаю, что на этой неделе мы перейдем на второй этап снятия ограничений и будем стремиться к тому, чтобы полностью ограничения были сняты. [...] Пока мы в целом идем в правильном направлении», — отметил Иван Белозерцев.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проведение торжеств, запланированных в России на 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Великой Победы, было отложено на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

26 мая президент РФ Владимир Путин объявил, что военные парады в честь юбилейной даты будут проведены в Москве и других городах страны 24 июня. Согласно указу главы государства №345 от 29 мая, этот день определен как нерабочий с сохранением зарплаты.

С 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. С 31 марта по 21 июня предусмотрена самоизоляция граждан.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений.

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