Валерий Капашин стал почетным гражданином Пензенской области Общество

Пенза, 10 июня 2020. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин Пензенской области» присвоено начальнику Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при министерстве промышленности и торговли РФ генерал-полковнику Валерию Капашину. Соответствующее постановление Законодательного собрания региона принято в ходе 31-й очередной сессии, состоявшейся в среду, 10 июня.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Представляя данный вопрос на рассмотрение депутатов, председатель Заксобрания, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин отметил, что при личном участии Валерия Капашина в Пензенской области была решена проблема хранения боевых химических отравляющих веществ.

«Под его непосредственным руководством построен объект «Леонидовка» по уничтожению химического оружия. Как социально ответственный руководитель Валерий Петрович большое значение уделил развитию инфраструктуры нашего региона. При его содействии газифицированы поселки Леонидовка и Золотаревка, отремонтирована автодорога до микрорайона Ахуны, сданы в эксплуатацию детский сад на 280 мест в Военном городке и на 75 мест в микрорайоне ГПЗ, три многоквартирных жилых дома на улице Антонова, новый корпус школы №77, дворец водного спорта «Сура». В рамках программы уничтожения химоружия построен стратегический объект — путепровод через реку Суру», — сказал он.

Валерий Лидин добавил, что в здании, в котором в период уничтожения химоружия жили международные наблюдатели, в условиях пандемии коронавируса обустроен обсерватор.

«За время реализации программы для гражданского населения создано около 3 тыс. рабочих мест», — уточнил спикер регионального парламента.

В итоге все 32 присутствовавших на сессии депутата проголосовали за присвоение почетного звания.

Читайте также

Савельев связал ситуацию с онкологией в Пензенской области с Чернобылем и Леонидовкой

Выступая с ответным словом, Валерий Капашин выразил мнение, что таким образом отмечены заслуги всего коллектива, который он возглавляет.

«Люди определяют все. У меня очень хороший коллектив, очень хороший. Я всегда говорил, что благодаря таким людям, как у меня в федеральном управлении, мы не допустили ни одного случая смерти. Вот это самая [большая] заслуга всех нас, кто уничтожил 40 тыс. тонн отравляющих веществ», — сказал он.

Генерал-полковник сообщил, что уже принято решение о передаче региону двух домов по 110 квартир, которые были построены по программе уничтожения химоружия, а в отношении еще одного дома на 259 квартир оно планируется в 2022 году.