Белозерцев поручил в сентябре провести чествование тех, кто помог в борьбе с коронавирусом Общество

Пенза, 29 июня 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил начать подготовку к проведению в сентябре 2020 года торжественного мероприятия, в ходе которого состоится чествование медработников, бизнесменов и представителей общественности, внесших вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

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«Молодежные организации в период распространения коронавирусной инфекции включились в работу по оказанию помощи гражданам, особенно пожилым гражданам. Они участвовали в общероссийской акции «Мы вместе». Работали они очень добросовестно, и люди им благодарны. Пообещал для активистов [...] провести хорошее мероприятие в сентябре, может быть, концерт хороший организовать, пригласить исполнителей российского уровня», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 29 июня.

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Он добавил, что почетными гостями мероприятия должны стать работники учреждений здравоохранения, причем не только врачи и медсестры, но и водители машин скорой помощи, а также все те, кто помогал в борьбе с коронавирусом.

«В обязательном порядке мы должны готовиться к этому мероприятию, не забыть никого. [...] Мы должны этих людей пригласить на концерт, на мероприятие, на чествование. Мы должны им сказать спасибо», — отметил Иван Белозерцев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

По состоянию на 29 июня в Пензенской области зарегистрировано 4 тыс. 893 случая заражения COVID-19. 4 тыс. 511 человек выписаны. 40 пациентов умерли.