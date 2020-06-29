В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом увеличилось до 40
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Пенза, 29 июня 2020. PenzaNews. Число умерших пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в Пензенской области до 40, за последние сутки зарегистрировано два летальных исхода. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.35 понедельника, 29 июня.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
За сутки в регионе выписаны 15 пациентов, всего выздоровели 4 тыс. 511 человек.
В Пензенской области за последние сутки зафиксировано 74 новых случая заражения коронавирусом, за весь период их подтверждено 4 тыс. 893.
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В России зарегистрировано 641 тыс. 156 случаев инфицирования COVID-19, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 6 тыс. 719 человек.
За весь период в стране выздоровели 403 тыс. 430 человек, из них 4 тыс. 343 — за последние сутки.
Количество умерших увеличилось до 9 тыс. 166, за сутки зарегистрировано 93 летальных исхода.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму.
Действие ряда ограничений продлено по 30 июня.