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В Пензе художника возмутило заявление МГЕР о том, что «молодогвардейцы восстановили граффити»

11:39 | 17.07.2020 | Общество

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Пенза, 17 июля 2020. PenzaNews. Художник Алексей Февралев, который в рамках всероссийской акции в честь Дня России нанес изображение врача в образе ангела-хранителя на строение на улице Кирова в Пензе, а после его сноса воссоздал рисунок вблизи Юбилейной площади, выразил возмущение по поводу содержания пресс-релиза реготделения «Молодой Гвардии Единой России» под заголовком «Молодогвардейцы восстановили граффити «Спасибо врачам».

В Пензе художника возмутило заявление МГЕР о том, что «молодогвардейцы восстановили граффити». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пожалуй, со времен сноса первого «Ангела» меня ничего так не возмущало. «Молодая Гвардия Единой России» опубликовала документ, в котором приписывает себе восстановление утраченной росписи чуть ли не единолично», — написал Алексей Февралев на своей странице в соцсети «ВКонтакте», сопроводив сообщение пресс-релизом, который представители реготделения МГЕР направили в редакции СМИ в минувший четверг, 16 июля.

Комментируя заголовок текста, художник выразил мнение, что это «для отчетности годная фраза».

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«Ребята, только восстанавливали объект немножко не вы. Вы, если быть точнее, дали денег за работу художнику, которые, кстати, в положенный срок я так и не получил», — отметил он.

Утверждение о том, что «молодогвардейцы обеспечивали художника всеми необходимыми материалами», Алексей Февралев назвал наглой ложью.

«Материалами меня обеспечил магазин «Стройдекор», честь им и хвала», — уточнил он.

Автор росписи также указал на то, что используемая в пресс-релизе фраза «мы нашли художника Алексея Февралева» искажает реальность.

«Я не исчезал с горизонта после разрушения росписи, а как раз наоборот написал гневный пост и придумал акцию, которую подхватили многие люди, спасибо им огромное. [...] От нас это все пошло, от народа то бишь! А вы подхватили, и никак иначе. Во время моей работы приезжали, ставили свои флажки, фоткали для отчета меня во флажках и уезжали. Меня тогда еще передергивало от этого. [...] Я все понимаю, и я бы ничего не писал, если бы это не было подано так, ребята», — обозначил свою позицию Алексей Февралев.

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