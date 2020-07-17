В ГИБДД разъяснили порядок замены водительских удостоверений с истекшим сроком действия Общество

Пенза, 17 июля 2020. PenzaNews. Замена водительских удостоверений, срок действия которых истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, будет осуществляться по 31 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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«До этого дня водительские удостоверения считаются действительными без каких-либо ограничений», — подчеркнули в ведомстве.

В Госавтоинспекции призвали граждан не проявлять излишнего нетерпения и не создавать ажиотаж.

«Времени для замены вполне достаточно», — сказали в отделе пропаганды.

В управлении ГИБДД уточнили, что российские национальные водительские удостоверения продолжают действовать в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина №275 «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации», а порядок и сроки их замены определены приказом МВД России №410.