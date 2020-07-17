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«Росатом» выделит 8,5 млн. рублей на реализацию 12 социально значимых проектов в Заречном

12:18 | 17.07.2020 | Общество

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Заречный, 17 июля 2020. PenzaNews. Госкорпорация «Росатом» выделит 8,5 млн. рублей на реализацию в 2020 году 12 социально значимых проектов, разработанных в Заречном Пензенской области. Об этом сообщает управление общественных связей ЗАТО.

«Росатом» выделит 8,5 млн. рублей на реализацию 12 социально значимых проектов в Заречном. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По результатам конкурсного отбора в число лучших вошли проекты МУК «Дворец культуры «Современник» — «Это все мне родное и близкое» и «Конгресс здоровья»; АНО «Комфортный город» — «Мой дом, мой двор – 2020» и «Заречный в цвету»; АНО «ЗАТО единая семья» — «Добрые вещи» и «Вместе против наркотиков»; МОО «Спорт и фитнес» — «Спортивная скакалка страны Росатом»; МУК «Музейно-выставочный центр» — «Я и девяностые»; фонда поддержки городских инициатив — «Единый интернет-портал в городах ЗАТО атомной промышленности».

Помимо этого, финансирование получат: территориальная организация профсоюза ЗАТО — на проведение фестиваля труда, посвященного 75-летнему юбилею атомной промышленности; баскетбольный клуб «Союз» — на фестиваль уличный культур «Звезда улиц»; общественная организация «МОНО» — на форум «Молодой педагог. Формула успеха 5.0».

Всего на конкурс было подано более 300 заявок.

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