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Проход к поездам на Пензе-I с августа будет осуществляться только через здание вокзала

10:22 | 21.07.2020 | Общество

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Пенза, 21 июля 2020. PenzaNews. Инженерные сооружения будут ограничивать доступ на платформы с восточной и западной сторон железнодорожного вокзала Пенза-I с 1 августа в целях обеспечения транспортной безопасности. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Валерия Митякина.

Проход к поездам на Пензе-I с августа будет осуществляться только через здание вокзала. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Проход к поездам будет осуществляться через вокзал, вход — с Привокзальной площади», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в здании вокзала пассажиров ждет обязательная процедура досмотра багажа и ручной клади.

По словам Валерии Митякиной, в связи с этим жителям и гостям Пензы рекомендуется прибывать на вокзал заблаговременно.

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