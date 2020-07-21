Проход к поездам на Пензе-I с августа будет осуществляться только через здание вокзала Общество

Пенза, 21 июля 2020. PenzaNews. Инженерные сооружения будут ограничивать доступ на платформы с восточной и западной сторон железнодорожного вокзала Пенза-I с 1 августа в целях обеспечения транспортной безопасности. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Валерия Митякина.

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«Проход к поездам будет осуществляться через вокзал, вход — с Привокзальной площади», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в здании вокзала пассажиров ждет обязательная процедура досмотра багажа и ручной клади.

По словам Валерии Митякиной, в связи с этим жителям и гостям Пензы рекомендуется прибывать на вокзал заблаговременно.