Полномочия пензенского детского омбудсмена Елены Столяровой планируется продлить Общество

Пенза, 23 июля 2020. PenzaNews. Полномочия детского омбудсмена в Пензенской области Елены Столяровой планируется продлить на 5 лет.

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Ее кандидатура внесена в Законодательное собрание региона губернатором Иваном Белозерцевым по согласованию с уполномоченным при президенте России по правам ребенка Анной Кузнецовой.

Как отмечается в сопроводительном письме, направленном в адрес спикера регионального парламента Валерия Лидина, Елена Столярова «обладает безупречной репутацией, имеет необходимые знания и опыт для обеспечения эффективной защиты прав и интересов детей».

Ожидается, что вопрос о назначении Елены Столяровой на новый срок будет рассмотрен на ближайшей сессии Законодательного собрания.

Биография

Столярова Елена Алексеевна

Детский омбудсмен в Пензенской области назначается на должность и освобождается от нее Законодательным собранием региона по согласованию с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка сроком на 5 лет.

Одно и то же лицо не может быть назначено детским омбудсменом более чем на два срока подряд.

Елена Столярова в разные годы работала зампредом правительства Пензенской области, заместителем губернатора, министром труда, социальной защиты и демографии региона. 9 октября 2015 года депутаты Законодательного собрания пятого созыва утвердили ее кандидатуру на должность уполномоченного по правам ребенка, которая стала вакантной после выхода Ирины Карачевской на пенсию за выслугу лет.

