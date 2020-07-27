В Пензе выбрали музыку для нового фонтана Общество

Пенза, 27 июля 2020. PenzaNews. Одиннадцать произведений по очереди будет звучать во время работы нового светомузыкального фонтана, обустройство которого ведется на улице Московской в Пензе.

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Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в этот список включены вальс из музыки к драме Михаила Лермонтова «Маскарад» Арама Хачатуряна, «Менуэт» Поля Мориа, композиция «От Баха до Битлз» в исполнении пензенского ансамбля «Старгород», вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» Евгения Доги, «Пираты Карибского моря» Ханса Циммера, «Симфония-2011» Криса Паркера, «Полет кондора» Эннио Морриконе, «Кармен-сюита (танец)» Жоржа Бизе в транскрипции Родиона Щедрина, «Тройка» Георгия Свиридова и фрагмент концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Завершать плейлист будет песня «The Show Must Go On» в исполнении группы Queen.

По словам начальника управления культуры Пензы Веры Фейгиной, ранее предполагалось, что список произведений будет выглядеть иначе.

«Изначально плейлист планировали наполнить современными композициями в исполнении популярных певцов и певиц, но потом посовещались и решили, что [...] надо использовать классические музыкальные произведения, которые никогда не выйдут из моды», — пояснила она.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 4 октября 2019 года МКУ «Управление капитального строительства города Пензы», фонд поддержки региональных проектов «Развитие» и ООО «Техстрой» заключили договор на реконструкцию фонтана и прилегающей территории на сумму около 99 млн. рублей. Торги перед этим не проводились, поскольку бюджетных трат по договору не предусмотрено — 100 млн. рублей выделил Сбербанк. Срок завершения работ по договору — 15 июля 2020 года.

6 декабря 2019 года УКС Пензы заключило с ООО «Управляющая компания «Возрождение торговый дом» контракт на выполнение работ, связанных с реконструкцией фонтана на улице Московской в Пензе, включая благоустройство прилегающей территории. Его цена составила около 158 млн. рублей. В соответствии с дополнительным приложением №2 от 8 апреля 2020 года, дата завершения работ — 30 сентября.