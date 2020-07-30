Создание особо охраняемых природных территорий в Пензенской области приносит результаты Общество

Пенза, 30 июля 2020. PenzaNews. Рост численности лося, косули и кабана зафиксирован в государственном природном зоологическом заказнике регионального значения «Ломовский» в Лунинском районе благодаря работе, которая ведется на территории, получившей статус особо охраняемой в декабре 2017 года. Об этом сообщил охотовед ГКУ «Центр особо охраняемых и иных природных территорий и акваторий Пензенской области» Алексей Красильников, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-тура, организованного Минлесхозом и департаментом информационной политики и СМИ.

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«По статистике, очень большое ежегодное увеличение лося», — сказал он, отметив, что популяция сохатых выросла до 70 голов.

Охотовед пояснил, что в заказнике животным комфортно, поскольку в его границах тихо — проезд автомототранспорта запрещен; безопасно — нахождение на территории с оружием преследуется по закону; а также имеется достаточно корма — обустроены подкормочные площадки.

«Здесь зверь себя чувствует очень хорошо», — подчеркнул Алексей Красильников.

По его словам, это подтверждает и то, что лосихи приходят телиться в заказник.

Комментируя достигнутые результаты, он добавил, что численность косули выросла до 25 голов, кабана — до 40, при этом по итогам осеннего учета ожидается очередное увеличение.

«За эти годы популяция всех видов, которые находились под охраной, возросла», — констатировал охотовед.

В свою очередь начальник отдела водных ресурсов, водохозяйственных мероприятий и государственного надзора в сфере природопользования, охраны окружающей среды Минлесхоза Пензенской области Елена Княжнева обратила внимание на то, что создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ) является приоритетным направлением деятельности ведомства.

Она уточнила, что в регионе действует 86 ООПТ: одна федерального уровня — заповедник «Приволжская лесостепь», 85 — регионального, включая семь зоозаказников и 78 памятников природы, среди которых озеро Чапчор.

«Озеро Чапчор является местом обитания редких и исчезающих видов растений, занесенных в Красную книгу Пензенской области. Это кувшинка чисто-белая, сальвиния плавающая и рогульник плавающий. Озеро богато рыбой», — сказала Елена Княжнева.

Сохранять природные богатства помогает приобретенная в рамках нацпроекта «Экология» техника.

По словам директора ГБУ «Лесопожарный центр» Алексея Живаева, теперь на обнаружение возгорания уходит меньше времени, как результат — крупных пожаров в лесах в 2020 году не допущено.