EN
20:50:53 Пятница, 31 июля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 6 тыс. 499 случаев заражения коронавирусом, 5 тыс. 550 человек выписаны, 81 пациент умер

В Пензе у Спасского собора начали продавать сувениры, сделанные инвалидами

17:12 | 31.07.2020 | Общество

Печать

Пенза, 31 июля 2020. PenzaNews. Автономная некоммерческая организация содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи» открыла у колокольни Спасского кафедрального собора в Пензе сувенирную лавку, в которой можно приобрести продукцию, изготовленную молодыми инвалидами.

В Пензе у Спасского собора начали продавать сувениры, сделанные инвалидами. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Это свечи, мыло ручной работы, кружки, тарелки, блокноты, магниты и другие предметы с изображением достопримечательностей города.

«Очень рады, что у нас появилась возможность открыть у главного собора Пензенской области маленький магазинчик. Мы благодарны владыке Серафиму и Пензенской епархии за помощь в реализации наших проектов», — отметила исполнительный директор АНО «Квартал Луи» Мария Львова-Белова.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе некоммерческой организации, все вырученные от продажи сувениров средства будут направлены на реализацию благотворительных проектов НКО: центра для колясочников «Квартал Луи», который также известен как «Дом на Березовском», активного пансиона для людей с тяжелой формой инвалидности «Дом Вероники» и арт-поместья «Новые берега».

Новости партнеров
Читайте также
«Экошлюз» планирует стать резидентом ТОР «Заречный» В Пензе лицам старше 65 лет восстановят поездки по транспортной карте
В Бековском районе злоумышленники украли кровлю частного дома Пензенский колледж архитектуры и строительства получит грант из федерального бюджета
В преддверии запуска санавиации в Пензенской области медработники прошли обучение Новые случаи коронавируса зарегистрированы в Пензе, Заречном и шести районах области
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама