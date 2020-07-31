В Пензе у Спасского собора начали продавать сувениры, сделанные инвалидами Общество

Пенза, 31 июля 2020. PenzaNews. Автономная некоммерческая организация содействия социальной адаптации личности «Квартал Луи» открыла у колокольни Спасского кафедрального собора в Пензе сувенирную лавку, в которой можно приобрести продукцию, изготовленную молодыми инвалидами.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Это свечи, мыло ручной работы, кружки, тарелки, блокноты, магниты и другие предметы с изображением достопримечательностей города.

«Очень рады, что у нас появилась возможность открыть у главного собора Пензенской области маленький магазинчик. Мы благодарны владыке Серафиму и Пензенской епархии за помощь в реализации наших проектов», — отметила исполнительный директор АНО «Квартал Луи» Мария Львова-Белова.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе некоммерческой организации, все вырученные от продажи сувениров средства будут направлены на реализацию благотворительных проектов НКО: центра для колясочников «Квартал Луи», который также известен как «Дом на Березовском», активного пансиона для людей с тяжелой формой инвалидности «Дом Вероники» и арт-поместья «Новые берега».