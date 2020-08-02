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В четырех загородных лагерях открыта первая смена для школьников из Пензы

10:30 | 02.08.2020 | Общество

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Пенза, 2 августа 2020. PenzaNews. Четыре загородных лагеря — «Строитель», «Белка», «Солнечная долина» и «Сосновый бор» — приняли 495 школьников из Пензы, в том числе около 190 детей находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В четырех загородных лагерях открыта первая смена для школьников из Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Первая смена, начало которой было отложено из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, стартовала 1 августа и продлится 14 дней.

Заезд детей в загородный лагерь «Юность» состоится 3 августа.

По информации городской администрации, приобретение путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, финансировались из регионального и муниципального бюджетов, остальных — из областного с частичной родительской платой.

Вторую смену планируется провести с 17 по 30 августа.

Родительский день в этом году не предусмотрен.

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