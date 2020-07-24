В Пензенской области разрешили работу учреждений образования, детских лагерей и санаториев Общество

Пенза, 24 июля 2020. PenzaNews. Все образовательные организации, деятельность которых была приостановлена в Пензенской области из-за коронавируса, могут возобновить свою работу. Соответствующее изменение внесено в постановление губернатора №27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области».

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Пункт документа о формировании в детсадах дежурных групп при наличии такой необходимости признан утратившим силу.

Разрешено функционирование учреждений, реализующих программы дополнительного образования детей и взрослых, включая спортивные и музыкальные школы, секции и кружки.

Кроме того, могут возобновить деятельность организации отдыха и оздоровления детей при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.

Помимо этого, прекратили действовать пункты постановления, согласно которым с 28 марта были введены ограничения на размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, гостиницах, а также в объектах массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.

В полном объеме могут работать рынки и ярмарки.

Разрешены мероприятия в парках культуры и отдыха, на аттракционах.

По-прежнему приостановлено назначение проверок, в отношении которых применяются положения федерального закона №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», за исключением внеплановых, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации и иных подобных документов.

Вместе с тем действие ряда ограничений продлено по 31 июля.

Так, люди старше 65 лет и лица, имеющие перечисленные в документе хронические заболевания, должны соблюдать самоизоляцию. При этом работающим пенсионерам, как и раньше, будут оформлены листки нетрудоспособности на основании временных правил, утвержденных правительством России.

Ограничено посещение гражданами культовых помещений, зданий и сооружений, в том числе церквей и мечетей.

Жители должны использовать гигиенические маски в транспорте и общественных местах. Требование об их наличии «при любом выходе на улицу» из документа исключено.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.