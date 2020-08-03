Строительство фонтана в центре Пензы вступило в завершающую стадию — мэр Общество

Пенза, 3 августа 2020. PenzaNews. Работы по строительству нового фонтана в центре Пензы вступили в завершающую стадию. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Лузгин.

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«Тот подрядчик, который работает непосредственно на самом фонтане, завершает работы по пусконаладке, по электрике, по воде», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 3 августа.

Мэр добавил, что те проблемы, которые возникли при обустройстве системы водоснабжения, решены.

Комментируя предварительные результаты благоустройства прилегающей к фонтану территории, Андрей Лузгин пояснил, что четыре подпорные стенки практически завершены.

По его словам, подрядная компания приступила к работам на той части площади, которая располагается ближе к улице Кирова, куда доставлены качели, малые архитектурные формы и плитка.

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Глава администрации Пензы уточнил, что выполнить весь запланированный объем намечено в срок до 25 августа.

«Пока отклонений от него нет», — подчеркнул он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 4 октября 2019 года МКУ «Управление капитального строительства города Пензы», фонд поддержки региональных проектов «Развитие» и ООО «Техстрой» заключили договор на реконструкцию фонтана и прилегающей территории на сумму около 99 млн. рублей. Торги перед этим не проводились, поскольку бюджетных трат по договору не предусмотрено — 100 млн. рублей выделил Сбербанк. Срок завершения работ по договору — 15 июля 2020 года.

6 декабря 2019 года УКС Пензы заключило с ООО «Управляющая компания «Возрождение торговый дом» контракт на выполнение работ, связанных с реконструкцией фонтана на улице Московской в Пензе, включая благоустройство прилегающей территории. Его цена составила около 158 млн. рублей. В соответствии с дополнительным приложением №2 от 8 апреля 2020 года, дата завершения работ — 30 сентября.