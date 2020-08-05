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Екатерина Шнайдер поздравила коллектив ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс»

13:49 | 05.08.2020 | Общество

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Пенза, 5 августа 2020. PenzaNews. Начальник департамента информационной политики и СМИ Пензенской области Екатерина Шнайдер поздравила коллектив ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс» с годовщиной со дня принятия решения о создании государственного автономного учреждения.

Екатерина Шнайдер поздравила коллектив ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Год назад на базе телеканала «Экспресс» был создан новый медиахолдинг. Вам удалось сохранить добрые традиции, заложенные предшественниками, внести в работу интересные новации, найти свой творческий стиль, отличающийся динамизмом и насыщенностью. Вы оперативно сообщаете пензенцам о важнейших общественно-политических событиях в регионе, активно участвуете в освещении реализации национальных проектов. Многие телепроекты посвящены людям труда, тем, кто своими трудовыми свершениями прославляет Сурский край», — отметила она.

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Руководитель департамента выразила уверенность в том, что творческий потенциал и накопленный опыт помогут сотрудникам «Экспресса» создавать качественную телевизионную продукцию и продолжать лучшие традиции отечественной тележурналистики.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых творческих успехов!» — сказала Екатерина Шнайдер.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 5 августа 2019 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал постановление регионального правительства о создании государственного автономного учреждения «Медиахолдинг «Экспресс».

26 августа ГАУ было зарегистрировано в качестве юридического лица.

Должность генерального директора ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс» занимает Виктор Рубцов. Его заместителем является Людмила Коломыцева. Генеральный продюсер — Павел Прохоренков.

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