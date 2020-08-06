EN
15:18:14 Четверг, 6 августа
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 6 тыс. 801 случай заражения коронавирусом, 5 тыс. 775 человек выписаны, 86 пациентов умерли

Глава пензенского управления СКР проведет прием обращений в соцсети «ВКонтакте»

13:28 | 06.08.2020 | Общество

Печать

Пенза, 6 августа 2020. PenzaNews. Руководитель следственного управления СКР по Пензенской области генерал-майор юстиции Дмитрий Матушкин проведет прием обращений граждан в социальной сети «ВКонтакте» в предстоящую пятницу, 7 августа.

Глава пензенского управления СКР проведет прием обращений в соцсети «ВКонтакте». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Гражданину необходимо сообщить суть обращения; свои персональные данные — фамилию, имя, отчество; почтовый адрес или адрес электронной почты», — говорится в анонсе.

В нем уточняется, что прием обращений будет осуществляться с 14.00 до 16.00.

«В течение дня обратившиеся смогут получить ответ от руководителя следственного управления в социальной сети», — поясняется в анонсе.

В нем отмечается, что при необходимости изучения дополнительных материалов или проверки изложенных доводов на ответ потребуется больше времени — в этом случае он будет направлен по указанному адресу в установленные законом сроки.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области коронавирус диагностирован у двухмесячного младенца В пензенской картинной галерее готовят экскурсию «К.А. Савицкий и передвижники»
В Пензенской области к 6 годам колонии приговорен мужчина, до смерти избивший отца В Кузнецке 5 сентября состоится фестиваль предпринимателей «Наша кузница»
Под Пензой мужчина лишился около 300 тыс. рублей после загрузки неизвестного приложения В Пензе пресечена попытка передачи в колонию телефона в банке с кашей
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама