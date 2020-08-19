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Появилось видео тестового запуска нового фонтана в центре Пензы

09:10 | 20.08.2020 | Общество

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Пенза, 20 августа 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев разместил в своем аккаунте в соцсети Instagram видео тестового запуска нового фонтана, обустройство которого завершается в районе улицы Московской в Пензе.

Появилось видео тестового запуска нового фонтана в центре Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Видео рекомендую смотреть со звуком, ведь фонтан будет светомузыкальным», — написал глава региона.

Он отметил, что до официального открытия фонтана, которое намечено на 5 сентября, осталось совсем немного времени.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 4 октября 2019 года МКУ «Управление капитального строительства города Пензы», фонд поддержки региональных проектов «Развитие» и ООО «Техстрой» заключили договор на реконструкцию фонтана и прилегающей территории на сумму около 99 млн. рублей. Торги перед этим не проводились, поскольку бюджетных трат по договору не предусмотрено — 100 млн. рублей выделил Сбербанк. Срок завершения работ по договору — 15 июля 2020 года.

6 декабря 2019 года УКС Пензы заключило с ООО «Управляющая компания «Возрождение торговый дом» контракт на выполнение работ, связанных с реконструкцией фонтана на улице Московской в Пензе, включая благоустройство прилегающей территории. Его цена составила около 158 млн. рублей. В соответствии с дополнительным приложением №2 от 8 апреля 2020 года, дата завершения работ — 30 сентября.

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