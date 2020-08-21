EN
00:44:25 Суббота, 22 августа
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе суд обязал администрацию «Комсомольского» обеспечить надлежащую охрану парка

11:01 | 21.08.2020 | Общество

Печать

Пенза, 21 августа 2020. PenzaNews. Октябрьский районный суд Пензы удовлетворил исковые требования прокурора, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к муниципальному казенному учреждению «Парк культуры и отдыха «Комсомольский» об обязании обеспечить охрану объекта сотрудниками частных охранных организаций.

В Пензе суд обязал администрацию «Комсомольского» обеспечить надлежащую охрану парка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Согласно имеющемуся в МКУ «ПКиО «Комсомольский» паспорту безопасности, утвержденному в июне 2017 года, объекту присвоена II категория опасности. Как следует из раздела IX паспорта безопасности «Выводы и рекомендации», согласно требованиям постановления правительства России №176 от 11 февраля 2017 года, необходимо обеспечить охрану объекта лицензированными сотрудниками охраны. Вместе с тем, в нарушение требований действующего законодательства, охрана парка осуществляется лишь сторожами», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе суда.

Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в установленный законом срок.

Новости партнеров
Читайте также
Уроженец Пензенской области подозревается в сбыте фальшивых купюр Стало известно, какие скидки можно получить в Пензе по карте «Забота»
Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе и семи районах «Пятерочка» и Halls направили 10 млн. рублей на закупку оборудования и средств защиты для больниц
В Пензенской области планируется привить от гриппа около 2 тыс. беременных женщин Пожар в деревянном доме в центре Пензы потушен
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама