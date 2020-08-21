В Пензе суд обязал администрацию «Комсомольского» обеспечить надлежащую охрану парка Общество

Пенза, 21 августа 2020. PenzaNews. Октябрьский районный суд Пензы удовлетворил исковые требования прокурора, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к муниципальному казенному учреждению «Парк культуры и отдыха «Комсомольский» об обязании обеспечить охрану объекта сотрудниками частных охранных организаций.

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«Согласно имеющемуся в МКУ «ПКиО «Комсомольский» паспорту безопасности, утвержденному в июне 2017 года, объекту присвоена II категория опасности. Как следует из раздела IX паспорта безопасности «Выводы и рекомендации», согласно требованиям постановления правительства России №176 от 11 февраля 2017 года, необходимо обеспечить охрану объекта лицензированными сотрудниками охраны. Вместе с тем, в нарушение требований действующего законодательства, охрана парка осуществляется лишь сторожами», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе суда.

Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в установленный законом срок.