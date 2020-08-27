Команда России стала лучшей по итогам II этапа конкурса «Мастер-оружейник» под Пензой Общество

Пенза, 27 августа 2020. PenzaNews. Команда России, в составе которой выступают представители Пензенского артиллерийского инженерного института, одержала победу по итогам второго этапа конкурса «Мастер-оружейник», организованного в рамках Армейских международных игр – 2020 на полигоне «Константиновка» неподалеку от областного центра. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в объединенном пресс-центре конкурса АрМИ-2020.

Фото: объединенный пресс-центр конкурса АрМИ-2020

В ходе второго этапа военнослужащие должны были осуществить экстремальную буксировку поврежденной 23-миллиметровой зенитной установки ЗУ-23 с условного поля боя на базу и выполнить ее ремонт.

Участники соревнований меняли один из элементов зенитной установки и выполняли контрольные 20 выстрелов для подтверждения рабочего состояния орудия.

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Одним из сложных эпизодов конкурса была буксировка техники на 4 км с преодолением брода, косогора, кургана, зараженных участков местности, а также других искусственных и естественных препятствий.

Команда России с учетом всех пит-стопов и штрафного времени выполнила задачу за 28 минут 14 секунд.

Второе и третье места так же, как и на первом этапе, где выявлялись лучшие оружейники по гаубицам, заняли команды вооруженных сил Узбекистана и Армении. Они показали время 31 минута 59 секунд и 34 минуты 53 секунды соответственно.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2020 году конкурс «Мастер-оружейник» в рамках АрМИ-2020 стал самым представительным за 5 лет проведения. В нем участвуют восемь команд. Борьбу за победу ведут сборные России, Армении, Ирана и Узбекистана, а также впервые — команды вооруженных сил Лаоса, Камбоджи, Конго и Абхазии.

Соревнования стартовали 23 августа и завершатся 31-го числа.